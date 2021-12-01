Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mustafa Öztürk'ün üstlendiği çocuk ve aile komedisi çizgi filmde, oyuncular Kadir Çöpdemir, Serkan Şengül, Ali Uyandıran ve Ergül Miray Şahin rol aldı.

Arkadaşlık, iş birliği, canlılara saygı ve güven gibi evrensel temaları işleyen "Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi" sinemaseverleri doğayla iç içe, neşeli bir dünyaya davet ediyor.

65 şehirde 250'den fazla sinemada gösterilecek

3 Aralık'ta 65 şehirde 250'den fazla sinema salonunda seyirciyle buluşacak animasyon türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Serinin ilk filminden tanıdığımız Örs Usta, Cebir, Şaklaban, Hokkabaz, Pehlivan ve Sultan isimli canlı kuklalar Müşfik Amca ile yaşamaya devam eder. Müşfik Amca bir gün bir buluşma için evden ayrılmak zorunda kalır ve kuklaları yeğeni Aslı'ya emanet eder. Ormanda kamp yapmaya giden Aslı ve kuklaların, başlarına gelecek maceralardan haberleri yoktur. Ormanda sevimli ayı Babuş'u yakalamaya çalışan hırsızlar, Behçet ve Riko'yu tuzaklar kurarak engellemeye çalışacaklardır."