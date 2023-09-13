Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 13.09.2023 12:05

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yürütülen araştırmalarda 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hayvan fosilleri bulundu.

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrencilerden oluşan ekip, daha önce yüzey araştırmalarının yapıldığı Kayaca Mahallesi'nde 2017'de kazı çalışması başlattı.

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor. Bu yılki kazılarda, 9 milyon yıl önce yaşadıkları değerlendirilen hayvan fosilleri envantere alındı.

Doç Dr. AytekDenizli'de 2017'den bu yana yaptıkları araştırmalarında birçok hayvana ait fosil bulduklarını söyledi.

Geçen yıl fil, gergedan, karıncayiyen, zürafa, at, antilop ve ceylanın da aralarında bulunduğu 15 hayvana ait fosili tespit ettiklerini hatırlatan Aytek, bu sene ise kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosillerine rastladıklarını anlattı.

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

"Anadolu'da çok nadir görülen bir tür"

Denizli'deki yüzey araştırmalarında "kayaca omurgalı fosil" alanını keşfettiklerini anımsatan Aytek, şöyle konuştu:

"Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız. Oklu kirpimiz ise Anadolu'da çok nadir görülen bir tür. Bu anlamda önemli bir fosil kazandırmış olduk. Özellikle bütünlüğe yakın bir şekilde korunmuş bir kafatası ve çene kemikleri bulmamız yine Anadolu'da belki de tek bir örnek konumunda diyebiliriz.

Kuşlar, fiziksel yapıları gereği kemikleri çok narin olur ve fosilleşmeleri çok zordur. Anadolu'da, yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl arasındaki süreçte sadece bir yerde kuş kemiği var. Bizdeki ikinci olacak. Ayrıca bizde 2 farklı kuş türünün olduğunu görüyoruz ki bu da Anadolu'da bir ilk. Bu detaylar alanımızın ne kadar fosillerin iyi korunduğunu gösteriyor."

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

"Burası Türk paleontolojisi açısından önemli"

Sadece yeni fosiller bulmadıklarını, geçen yılki buluntuların devamına ulaştıklarını dile getiren Aytek, kimyasal ve jeolojik araştırmalar sonucunda fosillerin yaş aralığını tespit edeceklerini kaydetti.

Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Çalışma yaptıkları bölgede birçok fosil alanı tespit ettiklerini vurgulayan Aytek, ileride bu alanlarda da çalışma yapacaklarını belirtti.

Kazılarda hayvanların göç hareketlerine ilişkin de ipuçları elde edileceğine işaret eden Doç. Dr. Aytek, "Burası Türk paleontolojisi açısından önemli. Öte yandan Almanya'nın en iyi üniversitelerinden Eberhard Karls Tübingen ile bir proje hazırladık. Onlarla da çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

ETİKETLER
Fosil Arkeoloji Denizli
Sıradaki Haber
"Istanbul Photo Awards 2023" sergisi İstanbul'da açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Deprem bölgesinde topladığı mavi kapaklarla 250 engelliyi sevindirdi
12:29
Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış nedeniyle bazı evler ve yollar su altında kaldı
12:19
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya ile ilişkilerin öncelik olduğunu söyledi
12:51
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
12:00
Kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında çözüldü
12:08
Bakan Uraloğlu: Hazar geçişlerini rekabetçi güzergaha dönüştüreceğiz
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
TRT Haber'in acı günü: Kameraman Berk Söylemez hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ