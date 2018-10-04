Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni sezona hazır

2018-2019 sezonunu açacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) açılış konseri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde olacak.

Hummalı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen CSO şefi Remgin Gökmen "Çok çeşitli Türk eserler var. Yabancı şefler yabancı solistler değerli dünyaca ünlü solistler var. Çok renkli bir sezon izleyecek Ankaralılar 10 Ekim'den itibaren Ankara'da." ifadelerini kullandı.

Çanakkale ve Troya birlikte ele alındı

Yeni sezonda repertuvarda 30'un üzerinde Türk bestecinin eseri bulunuyor.

UNESCO'nun 2018 yılını Troya yılı ilan etmesi nedeniyle sanatçı Hasan Uçarsu'nun bestelediği 70 dakikalık oratoryo da yeni sezonda sanatseverlerle buluşacak.

Bestenin ana gövdesini Çanakkale Destanı'ndan aldığını söyleyen sanatçı Hasan Uçarsu, "Metni oluştururken ana gövdeyi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale destanını aldım, fakat bu çerçeveyle Troya'yla olan bağlarını Homeros'un destanı üzerinden kurmaya çalıştım. Böylelikle Troya ve Çanakkale birlikte ele alındı bir bütün olarak ele alındı." dedi.

CSO Müdürü Altan Kavlukoğlu'da şu açıklamalarda bulundu:

"Bu Troya'dan başka Turgay Erdemir'in ve Can Atilla'nın ve daha bir çok bestecinin daha öncekiler de dahil olmak üzere geçmişteki bestecilerimizin hepsinin eserlerine yer veriyoruz. Öncelikle Türk sanatını Türk bestelerini dünyaya tanıtmak ve bunları ilk olarak seslendirmek."

Kaynak: TRT Haber