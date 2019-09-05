Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi kapılarını açtı.

2 milyon kitap bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Açıldığı zaman yaklaşık 2 milyon kitapla bismillah diyeceğiz. 1,5 milyondan fazla matbu eser, 500 bin civarında da süreli yayınımız olacak" dedi.

Kütüphanenin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacağını belirten Kalın şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hem bizim ilim, kültür, sanat, düşünce mirasımızı yansıtacak hem de dünyanın önde gelen kültür ve medeniyetlerinin temel eserlerini bünyesinde barındıracak.

Burası öncelikle kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Dolayısıyla araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, genel okuyucumuz, küçükler, büyükler hepsi burada gelip büyük ilim, irfan, kültür birikimimizden istifade edebilecek."

Kaynak: AA