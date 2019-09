TRT World Citizen Kısa Film Yarışması, Shorts on Tap Film Festivaliyle iş birliği içerisinde 2 Eylül’de Londra’da uluslararası bir gösterime ev sahipliği yaptı.

188 katılımcının bulunduğu gösterimde bu yılki yarışmada ilk 5’e kalan ve “Savaşın Kadınları” temasını konu alan finalistler yer aldı.

Etkinliğe, İngiltere tarihinde ilk defa film gösterimi yapılan yer olma özelliğine sahip tarihi Regent Street Sineması ev sahipliği yaptı. TRT World Citizen Kısa Film Yarışmasının ortağı ise Londra’nın önde gelen kısa film topluluğu Shorts on Tap.

TRT World Citizen Kısa Film Yarışması, insan hikâyelerine odaklanarak günümüzde en hayati durumda olan insani sorunlara dikkat çekiyor.

2019 teması “Savaşın Kadınları” olan TRT World Citizen Kısa Film Yarışması; dünyadaki çatışma bölgelerinde, kadınların ve kız çocuklarının en yüksek bedeli ödedikleri, sistematik şiddete, baskıya ve zulme maruz kaldığı durumları ele alıyor. TRT World Citizen, bu yıl dünya genelinde 117 ülkeden 2500'den fazla başvuru aldı.

2019 TRT World Citizen Kısa Film Yarışması Finalistleri ise şu şekilde:

- MareNostrum - Maryam Rahimi

- Roof Knocking - Sina Salimi

- Tangle - Maliheh Gholamzadeh

- The Flight of the Swallow - Yannick Nolin

- The Pains of the Sea - Reza Masoudi

Kaynak: TRT Haber