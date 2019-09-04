7 bin yıllık Assos Antik Kenti, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde bulunuyor. Antik kentteki kazı çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında yürütülüyor.

25 kişinin çalıştığı kazı çalışmalarında, Erken Bizans Çağı'ndaki gündelik yaşam koşulları aydınlatılıyor.

Granit taş balta buluntuların en çok dikkat çekeni

Bu yılki kazılarda, bir atölye içerisinde günümüzden bin 600 yıl öncesine ait kemikten yapılmış buluntular ortaya çıkarıldı. Agora girişinde küçük bir atölyede hayvan kemikleri ve bunlardan yapılmış düğme, saç tokası, iğne, bıçak sapı, kolye gibi çok sayıda obje bulundu.

Nekropol yüzeyinde bulunan, en eski yerleşim kanıtı olan ve M.Ö. 5000 yılına tarihlenen granit taş balta ise buluntuların en çok dikkat çekeni oldu. O dönemde yaşayan insanların bir sopanın ucuna bağlayarak kullandıkları taş baltayla pek çok işini gördükleri belirtildi. Antik kentte, farklı çağlara ait bronz sikkeler de buluntular arasında yer aldı. Kazı çalışmaları sırasında ayrıca, aslan heykel parçası ve yanında da bir kandil keşfedildi.

"Zeminde o döneme ait daha fazla buluntu var"

Prof. Dr. Nurettin Arslan, kazı yaptıkları alanın Bizans döneminde han olarak kullanılan bir kompleks olduğunu söyledi.

"Bu kompleksi anlamak istiyoruz. Nasıl bir yapı olduğunu ve mekanların fonksiyonunu çözmek için uzun süreli bir çalışma gerektiriyor. Şu anda da bu mekanlardan birinde çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bu mekan muhtemelen ani bir deprem ya da başka bir nedenle yıkılmış. Çatı kiremitleri olduğu gibi zemine çökmüş. Bu tür yapılar bize daha çok arkeolojik belge sunuyor. Zeminde o döneme ait daha fazla buluntu var. Bu buluntular, mekanların kullanım sürecini çözümlememize yardımcı oluyor."

Kazılar 38 yıldır devam ediyor

Yunan dünyasının en iyi korunmuş şehir devletlerinden biri olarak kabul edilen Assos’taki kazıların, 38 yıldır kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Arslan, şunları anlattı:

"Bu yıl şehrin ana caddelerinin açılıp, ziyaretçilerin bu caddelerden yürümeleri hedeflerimiz arasında. Bunun dışında kentin bilinmeyen bazı noktalarının araştırılması hedeflendi. Agora da bu alanlarımızdan biri. Agoranın kenarında bazı küçük dükkanlar vardı. Bunların fonksiyonunu belirlemek için bu alanda kazılar yaptık. Bu alanda da özellikle M.S. 4’üncü yüzyılda kemik aletleri üreten küçük bir atölyenin varlığına ilişkin çok sayıda bulgu tespit ettik."

Antik kentin batısında yer alan ana kapı önünde de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Arslan, "Burada Bizans döneminde inşa edilmiş bir han diyebileceğimiz büyük bir kompleks var. Roma çağına kadar kamusal alanların, ana caddelerin, agoranın üzerine konut yapılması ya da kullanılması aslında yasak. Ama Bizans döneminde bu yasağın hiçbir değeri olmadığı için konutlar inşa edilmiş" dedi.

Kaynak: DHA