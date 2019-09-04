Şanlıurfa'da, Anadolu topraklarının en eski kültürlere ev sahipliği yaptığının önemli kanıtları arasında yer alan, yerleşik yaşama geçişle ilgili var olan bilgileri alt üst eden Göbeklitepe, Ankara'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

CerModern, Türkiye'de 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi üzerine Şanlıurfa'ya 17 kilometre uzaklıktaki dünyanın en eski arkeolojik tapınak alanının yurt dışında da etkili şekilde tanıtılması için dijital sergi çalışmaları başlattı.

Hazırlık aşaması için titiz bir çalışma yürütülen sergide, arkeolojik alan haritalandırıldı ve sergi salonuna birebir uygulandı. Dijital teknolojilerden yararlanılarak belli bir kurgu içerisinde üç boyutlu hale getirilen sergi alanı için ses, ışık ve koku efektleri hazırlandı.

Göbeklitepe'de en çok görülen kırmızı ve siyah renklerin hakim olacağı sergi salonunda, buğday mayası kokusu, ses efektleriyle de ziyaretçilerin tarihin sıfır noktasına yolculuğa çıkarılması amaçlanıyor.

Sergi 21 Eylül'de ziyarete açılacak

CerModern'de 21 Eylül'de ziyarete açılacak dijital sergi, 31 Aralık'a kadar görülebilecek. Sergi daha sonra Berlin ve Londra'ya taşınacak.

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, Göbeklitepe'nin insanlık tarihi için önemine işaret ederek, kazı alanından çıkarılacak her obje, şekil, kabartı ve bulgunun tarihsel süreci fersah fersah geriye götürebileceğini söyledi.

Serginin uzun bir hazırlık süreci olduğunu anlatan Tümer, "Bu dijital sergide, bilimsel bakış açısını biraz yoğurduk. Yıllarca kazı başkanlığını yapmış olan Klaus Schmidt'in altını çizdiği bilimsel bulguları, kapalı dijital bir alanda dijital projeksiyonlar ve haritalamayla nasıl yaparız, bunu değerlendirdik" dedi.

CerModern'deki mutfağın da etkinlikle eş zamanlı çalışacağını, Göbeklitepe'deki buğday mutfağına gastronomik bir bakış açısı sunacaklarını anlatan Tümer, söyleşiler ve davetlerle sergiyi sürekli canlı tutacaklarını söyledi.

Kaynak: AA