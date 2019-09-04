Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı odanın da bulunduğu Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, 100 yıl önceki ruh bugün de yaşatılıyor.

Kongrenin yapıldığı salonda ilk olarak Atatürk'ün oturduğu masa, koltuğu ve konuşma yaptığı kürsü dikkat çekiyor.

Atatürk'ün masasının hemen karşısındaki masada ise katiplerin bulunduğu masa ve sandalyeler yer alıyor. Kongre salonunda Heyeti Temsiliye üyelerinin oturduğu sandalyeler de ilk günkü halleriyle korunuyor. Sandalyeler üzerinde ise üyelerin fotoğrafları bulunuyor.

Kongre salonu ile aynı katta yer alan ve Sivaslıların evlerinden getirdikleri eşyalarla döşediği belirtilen Atatürk'ün kaldığı oda ise ziyaretçileri duygulandırıyor.

Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı odadaki demir ranzadaki işlemeli yatak örtüsü ve yastık kılıfları ile çeşitli eşyalar da müzeyi gezenlerin ilgisini çekiyor.

"Vatanın bütünlüğüne vurgu yapıldı"

Müzenin diğer bölümlerinde Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarının bal mumu heykellerinin yanı sıra çok sayıda görselle o günkü ruh diri tutulmaya çalışılıyor.

"Milli Mücadele'de Sivas 108 Gün" kitabının yazarı ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necip Günaydın, Sivas Kongresi'nin milli bir kongre olduğunu söyledi.

Günaydın, Sivas Kongresi'nin hem Anadolu'nun hem Rumeli'nin tamamını kapsayan bir kongre olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada alınan kararlar tüm milletin ortak kararı olarak tüm dünyaya duyuruldu. Kongrenin içeriğinde yer alan maddelere baktığımız zaman vatanın bütünlüğü ve milletin istiklaline vurgu yapıldı" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümet konağı"

Günaydın, alınan kararların gelecekteki büyük mücadeleye ortak olma, halkı bilinçlendirme ve bir araya getirmek için önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Sivas Kongresi mücadelenin yönteminin belirleneceği, manda fikirlerinin tamamıyla reddedilerek milli bağımsızlığın benimsendiği, topyekun savaş kararının alındığı bir kongre olarak karşımıza çıkıyor. Bu yol izlenerek, vurgulanan Misakımilli takip edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve bu doğrultuda verilen İstiklal Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Sivas'taki seçilen Heyeti Temsiliye de burada oturarak ülkeyi bir hükümet gibi yönettiler, aynı zamanda da bu kararları hayata geçirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu bina aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümet konağıdır. 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin yönetim merkezi Sivas oldu."

Müzedeki yatak örtüsü genç kızın çeyizinden

Büyük Önder Atatürk'ün 13 Kasım 1937'de kongrenin yapıldığı salona gelerek, "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözünü arkadaşlarıyla paylaştığını anlatan Günaydın, "Dolayısıyla burada olup biten şeyler Cumhuriyet'in temelinin atıldığına da işaret ediyor" dedi.

Atatürk'ün 108 gün kaldığı odayı Sivaslıların evlerinden getirdiği eşyalarla donattığını da belirten Günaydın, bir genç kızın çeyizinden getirdiği yatak örtüsü ve kılıflarla yatağın üstünü örttüğünü söyledi.

Kaynak: AA