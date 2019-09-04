Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede yer alıyor.

Kale ve çevresi, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra özellikle bahar aylarında Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde yer alan Rumkale'yi turizme kazandırmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin iki yıl önce bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor.

"Su sporlarında bu sene başlamak istiyoruz"

Vali Davut Gül, Rumkale'nin bölgenin yeni cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Rumkale'de geçen yıl ikincisi düzenlenen Su Sporları Festivali'nin meyvesini aldıklarını ancak bunu daha fazla çeşitlendirmek istediklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Nizip'ten, Zeugma'dan Rumkale'ye kadar olan o hattı hem su sporlarına hem de sporun diğer branşlarına açmak istiyoruz. Rumkale'de yapılması gereken imalatlar var. Yavuzeli tarafında özetle insanların günübirlik yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak imalatlar yapıldı. Bir on beş, yirmi gün içinde tamamlanacak. Rumkale'de çeşitli çalışmalar olacak ama su sporları ile ilgili hiçbir engel yok. Su sporlarında bu sene başlamak istiyoruz."

Rumkale'nin eşsiz güzelliği balonla izlenecek

Vali Gül, bölgenin barındırdığı güzellikleri ziyaretçilerin beğenisine sunmak için tüm imkanların seferber edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Eğer hava sirkülasyonu uygunsa, balon uçabilecek ise balonla da o bölgeyi gezecekler, görecekler. Kapadokya'ya gittik, yerinde gördük. Oradaki üniversiteden arkadaşlarımız gelip, bu anlamda çalışmalar yapacaklar. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunuldu. Rumkale gelecekte çok daha görkemli ve cazibe merkezi olacak."

Kaynak: AA