Aydın'da yaşayan 8 yaşındaki Doğu Balyemez, 8 aydır piyano çalıyor.

Şimdiler de Bulgaristan'da düzenlenecek Uluslararası Müzik Yarışması'na hazırlanıyor. Balyemez'in tek isteği yarışmada birinci olmak.

Doğu'nun babası, Arif Balyemez, çocuğunu 2018'de piyanoya yönlendirdiğini, enstrümanı sevmemesi üzerine ara verdiğini, aynı yılın eylül ayında onun isteği üzerine tekrar başladıklarını anlattı.

Oğluna kendi imkanlarıyla piyano öğrettiğini ancak yetersiz kaldığını görünce Bursa'da yaşayan piyano eğitmeni Elana Çekiç'ten yardım aldığını belirten Balyemez, şunları söyledi:

"Onun vasıtasıyla oğlumun videosunu New York Long Island Konservatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya'a gönderdik. Oğlumun yetenekli olduğunu söyledi ve Türkiye'de verdiği konserde sahneye davet ederek birlikte çaldılar. Poddubnaya'nun önerisiyle Almanya'daki Musical Firework In Baden-Württemberg yarışmasına katıldık. Burada elde ettiğimiz ikincilik bize moral verdi."

"Bulgaristan'da birinci olacağına inanıyorum"

Almanya'daki başarısı sonrası hayırsever vatandaşların Doğu'ya tam profesyonel bir piyano hediye ettiğini anlatan Balyemez, bu başarının oğlunun ufkunu genişlettiğini söyledi.

Oğluyla 7 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek 7. Uluslararası Müzik Yarışması için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Balyemez, şöyle konuştu:

"Bu işe girişirken acaba yapabilir miyiz, boyumuzdan büyük işlere mi kalkışıyoruz diye düşündük. Sonra 'neden olmasın' dedik. Çalıştık ve başarıyı yakaladığımız an bizim için farklı sayfalar açıldı. Ufkumuz genişledi. Oğlumun Bulgaristan'da birinci olacağına inanıyorum."

Yarışmaya sıkı şekilde hazırlandığı söyleyen Doğu Balyemez ise birinci olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Bulgaristan'daki yarışmanın Almanya'dakine göre daha zor olacağına dikkati çeken Balyemez, az da olsa tecrübe edindiğini belirtti.

"Önemli olan çok çalışmak"

Sahneye ilk çıktığında çok heyecanlı olduğunu anlatan Balyemez, şunları söyledi:

"Önemli olan çok çalışmak. Her gün çalışmak gerekiyor. Ben her gün çalışıyorum. Bazen yoruluyorum. Ama böyle çalışa çalışa ilerliyorum. Ben önceden piyano çalmayı hiç sevmiyordum. Hatta nefret ediyordum. Sonra tekrar çalmaya başladım. Artık bırakmak istemiyorum. Çünkü piyanoyu seviyorum. Bulgaristan'da birinci olmayı çok istiyorum."

Bilgisayar oyunlarında çalan müzikleri çok sevdiğini söyleyen Balyemez, ilerleyen yıllarda oyun müzikleri yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.



Kaynak: AA