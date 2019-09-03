Gençliğinde İstanbul'daki sinemalarda çalışan 45 yaşındaki Barış Köleci, Yeşilçam yıldızlarına büyük sevgi besliyor.

Köleci, 3 yıl önce Tekirdağ'a yerleşerek Çınarlı-Karadeniz mahalleleri arasında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.

Çocukluğu ve gençliğinde biriktirdiği Türkan Şoray, Tarık Akan, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Adile Naşit, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şener Şen, Filiz Akın, Münir Özkul, Ayhan Işık ve Sadri Alışık gibi yıldızların fotoğraflarını minibüsünün içerisine yapıştırdı.

Aracında Yeşilçam müzikleri de çalan Köleci, müşterilerine nostaljik bir yolculuk yaşatıyor.

"Elimde bin 500'ün üzerinde fotoğraf var"

Köleci, küçük yaşlardan beri Yeşilçam filmlerine merakı olduğunu söyledi.

"Gençliğimde İstanbul'da sinemalarda çalışmıştım. O kadar çok fotoğraf biriktirdim ki artık bunların evin bir köşesinde durması yerine insanların görmesi gerektiğini düşündüm. Elimde bin 500'ün üzerinde fotoğraf var. İnsanlara bir müze havasında sunmak için araca yapıştırarak hoş bir yolculuk geçirmelerini istedim."

İneceği durağı unutanlar var

Aracına binen herkesin yolculuktan memnun kaldığını belirten Köleci, "Oyuncuların isimlerini soran, fotoğraf isteyen, sanatçılar hakkında bilgi almak isteyenler oluyor. Ben de yolculara yardımcı oluyorum. Bazı yolcular fotoğrafları seyrederken 'Ben durağımı geçtim' diyor. Sonra bir sefer daha yolculuk yapanlar oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor" dedi.

Köleci, deniz manzarası eşliğinde Yeşilçam fotoğrafları ve eski şarkılarla nostaljik yolculuğun keyifli geçtiğini anlattı.

Yolculardan kendisine "Sen bizi nerelere götürdün?" diyenlerin olduğunu belirten Köleci, şunları belirtti:

"Mutlaka herkesin bir anısı, bir hikayesi var bu fotoğraf köşesinde. Fotoğraflara bakanlar yaşadıkları anılarını paylaşıyor. Ben bu fotoğrafları sergilemeye devam edeceğim. Çünkü insanlardan çok olumlu tepkiler alıyorum. Herkesin gelip bizimle bu eşsiz yolculuğa çıkmasını isteriz."

"Nostalji için minibüsü bekliyorum"

Minibüsle yolculuk yapanlardan Dilek Kocaman ise, yolculuk sırasında düşünce olarak farklı yerlere gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Fotoğraf ve Yeşilçam müzikleri eşliğinde farklı bir havaya giriyorsunuz. İzlediğim filmlerin sahneleri aklıma geliyor. Bunları izlerken ineceğim durağı da kaçırdığım oluyor."

Hasan Çevik de aracın farklı bir konsepti olduğunu belirterek, "Bu minibüse binince çok farklı bir yolculuk oluyor bizim için. Çocukluğumdan bugüne yaşadıklarım, izlediklerim, bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Eğer acil bir işim yoksa nostaljiyi yaşayabilmek için bu minibüsü özellikle bekliyorum" dedi.

Kaynak: AA