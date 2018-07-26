Çölyak hastaları için glutensiz 'Manisa Kebabı'

Manisa Kebabı ustası, çölyak hastaları için özel olarak glutensiz kebap hazırladı.

Manisa'da 30 yıldır restoran işleten kebap ustası Zafer Şengül, çölyak hastalarının talebi üzerine özel tarifle glutensiz kebap yapmaya başladı.

Şengül, çölyak hastası müşterilerini restoranında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Glutensiz Manisa Kebabı'nda ekmek yerine patates kullandığını belirten Şengül, çapraz bulaşmayı engellemek için de gerekli hijyenik şartları oluşturduklarını söyledi.

Glutensiz gıdalara ulaşmak kolay değil

Şengül, katkısız et kullandıklarını anlatarak, "Çölyak hastası müşterilerimize en iyi şekilde hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

Normal şartlarda glutensiz gıdalara ulaşmanın kolay olmadığından bahseden Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Sivecan, glutensiz mekanların çoğalmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Sivecan, Manisa’nın coğrafi tescil işaretli olan kebabının glutensiz hazırlanmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bunun ötesinde çapraz bulaşmayı önlemek ve bizim yiyebilmemiz için diğer malzemelerden farklı olarak glutensiz bizlere sunulması gerekiyor. Bununla ilgili işletme sahibiyle yaptığımız görüşmede Manisa Kebabı'nı glutensizleştirebilirse yiyebileceğimizi anlattık. Onlar da sağ olsun bizlere bu konuda destek verdiler. Artık biz çölyaklılar Manisa Kebabı'nı rahatlıkla yiyebiliyoruz."

Kaynak: AA