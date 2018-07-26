Şanlıurfa "müzeler şehri" oluyor

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Güneydoğu'nun önemli kültür ve tarih kenti Şanlıurfa, açık hava müzesini andırıyor.

Özellikle kültür turları kapsamında her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, arkeolojiden mozaiğe, mutfaktan müziğe kadar ardı ardına açılan müzelerle de adından söz ettiriyor.

Birçok tematik müzeye ev sahipliği yapıyor

Şehirde en çok ilgiyi, "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanını alan ve ziyaretçilerine insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar uzanan serüvenini, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla yaklaşık 70 bin eseri görme imkanı sunan Şanlıurfa Müze Kompleksi çekiyor.

Roma dönemine ait sarayın tabanına işlenen "Savaşçı Amazon Kraliçeleri" mozaiklerinin bulunduğu Haleplibahçe Mozaik Müzesi de ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Birçok ses ve saz sanatçısı ile bestekarın yetiştiği kentte, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses adına kurulan müzelerde ise müzik aletleri, plak ve kasetler gibi çeşitli eşyalar sergileniyor.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında kullanılan savaş malzemeleri ise Kurtuluş Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tarih boyunca var olan geleneksel damak tadının korunmaya çalışıldığı şehirde kurulan Mutfak Müzesi'nde de kentin meşhur lezzetleri tanıtılıyor.

"Urfa Kent Müzesi"nde, şehrin sosyal yaşantısından mutfağına kadar geçmişten günümüze gelenek ve görenekler çeşitli eserler aracılığıyla yansıtılıyor.

Şehrin merkezinde bulunan El Sanatları Müzesi de meraklıların uğrak yerleri arasında. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde ise farklı tarihlere ait yaklaşık bin çeşit oyuncak var.

Kentte, Kur'an-ı Kerim esas alınarak hazırlanan Peygamberler Tarihi Müzesi ile Tarım Müzesi de kısa süre içerisinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Proje çalışması tamamlanan Şanlıurfa Basın Müzesi ile Tasavvuf Müzesi ise gelecek aylarda hizmete sunulacak.

"Emin adımlar atılıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle ciddi bir turizm potansiyelinin olduğunu söyledi.

Şehrin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yerel yönetimler olarak ciddi çabalar sarf ettiklerini belirten Çiftçi, yapılan yatırımlar ve hizmetler sayesinde şehri her geçen yıl daha fazla kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Nihat Çiftçi, müzelerin insanlara nereden ve hangi evrelerden geçildiğinin gösterilmesi bakımından önemli fonksiyonlar üstlendiğini anlatarak, Şanlıurfa'nın müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekti.

Şanlıurfa'nın müzeleriyle adından söz ettirir hale geldiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Korumanız gereken çok varlığınız varsa, hafıza olarak muhafaza edip toplumun önüne sunmanız gerekir. Bizim arkeoloji, kültür, sanat, müzik ve tarım gibi farklı alanlarda önemli değerlerimiz var. Şanlıurfa bu konuda emin adımlar atıyor. Bu çerçevede belediyemiz müzik ve mutfak müzelerini hayata geçirdi. Şehir kültürü ve yaşam şekli anlatmak için Şanlıurfa Şehir Müzesi'ni kurduk.

Arkeolojik varlıklar bakımından da çok çok zengin bir şehiriz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu alanda Türkiye'nin en büyük müzesini şehrimize kurmuş durumdadır. Şanlıurfa bir mozaik şehri, bulunan eserler de müzede muhafaza ediliyor. Aynı zamanda bir tarım ve peygamberler şehriyiz. Dolayısıyla Tarım Müzesi'ni ve Peygamberler Tarihi Müzesi'ni de hayata geçiriyoruz."

"Müzeler şehri olmayı hak ediyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan ise, kentte 13 müze olduğunu ve yeni müzelerin açılması için de çalışma yapıldığını ifade etti.

Müzelerin turizm hareketliliğinin yanı sıra yaşam kültürünün gelecek nesillere öğretilmesinde de etkin bir rol oynadığını vurgulayan Aslan, zengin ve köklü geçmişe sahip olan kentin, potansiyelini ortaya koymaya çalıştığını belirtti.

Aydın Aslan, müzelerle ilgili daha yapacak çok işleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gençler müzelerde kendi kültürünü yerinde öğrenip görebiliyor. Geçmiş çağlarda yaşamın ve eserlerin nasıl olduğuna ilişkin müzeler önemli bilgiler veriyor. Kentimizdeki müzelere ve içeriklerine baktığımız zaman gerçekten Şanlıurfa, müzeler şehri olmayı hak ediyor. Şanlıurfa'da daha önce açık alanlar müzeydi, şimdi kapalı alanları da müzelerle dolmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda gerek Bakanlığımızın gerekse de yerel yönetimlerimizin ilimizde müzelerle ilgili yeni çalışmaları olacaktır."

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da, yerli ve yabancı ziyaretçilerin tur güzergahlarındaki müzelere uğramaya özen gösterdiğini ifade etti.

Müzelerin şehirlerin turizmine destek sağladığını belirten Çoban, Şanlıurfa'da her yaşa ve kesime göre müze olduğunu anlattı.

Konaklama süresinin müzeler sayesinde artmaya başladığını vurgulayan Müslüm Çoban, "Şimdiye kadar dışarıdan gelen misafirlerimiz bir gece konaklıyordu. Müze sayısı arttıkça gelen misafirlerin gezip göreceği mekanlar çoğalıyor. Bu da Şanlıurfa'da konaklanan gün sayısını artırıyor. Bu, kent turizmini doğrudan iyileştiriyor. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin müzelere daha çok ilgisi var" dedi.

Kaynak: AA