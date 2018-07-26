Şanlıurfa Harran Ören Yeri'ne girişler ücretsiz

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa Harran Ören Yeri'nin ücretsiz gezilebileceği belirtildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, M.Ö. 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'nde yapılan kazıların devam ettiği hatırlatıldı.

Ziyaretçilere kolaylık olması açısından bugün itibarıyla ören yerinin ücretsiz gezileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu kararıyla, Harran Kalesi, Harran Ulu Cami restorasyonu ve çevresinde yapılan kazı çalışmaları tamamlanıncaya kadar, Harran Ören Yeri ziyaretleri sırasında giriş ücreti alınmayacaktır."

Kaynak: AA