6 Ağustos 2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Cami, 7 Mart'ta sabah ezanıyla ibadete açılacak.

500 bin metrekarelik alana sahip camide 27 asansör, 24 yürüyen merdiven ve vatandaşların rahat ulaşım için otoparktan direkt camiye ulaşılabilecek.

Camide kütüphane, konferans salonu, sanat galeri gibi sosyal alanlar da var.

Özel tasarlanan 17 bin metrekarelik halının altında ise elektirikli ısıtma sistemi mevcut. Camide 7 ton ağırlığında bir de avize yer alıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi

Çamlıca Camii aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebilebileceği şekilde planlandı.

6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde ve Türk-İslam eserlerinin yer alacağı bir müze de düşünüldü.

Cami ayrıca, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine de sahip.

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan Çamlıca Camii’nin şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi için eser, üç boyutlu aydınlatma sistemi ile aydınlatıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA