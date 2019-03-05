Metro Türkiye, yerel değerlerin korunması, desteklenmesi ve Türk mutfağının geliştirilmesi adına 2011 yılında başlattığı "Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi" kapsamında, önemli bir adımı bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdi.

50 formatör öğretmen eğitim alacak

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ile Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç bir protokol imzaladı.

Protokol kapsamında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına coğrafi işaretler girecek. Coğrafi işaretler, "Türk Mutfağı ve Beslenme" ders kitaplarında yer alacak.

Proje kapsamında ayrıca, MEB’e bağlı 50 formatör öğretmen, Gastronometro'da teorik ve pratik eğitim alacak.

"Türk mutfağına hizmet eden gençler büyük önem taşıyor"

Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, gastronomi alanında ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Alkaç, kendileri için Türk mutfağı ve Türk mutfağına hizmet eden gençlerin büyük önem taşıdığını anlattı.

"MEB ile birlikte coğrafi işaretli ürünleri, meslek liselerinin müfredatına sokmuş bulunuyoruz. Almanya'da meslek liselerinin yüzde 80'i özel sektör tarafından destekleniyor. Ülkemizde bu oran yüzde 4 civarında. Türkiye'de bunu artırmamız lazım."

10 yılda 650 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyorlar

Alkaç, Türkiye'nin her tarafından gelecek 50 eğitmene, coğrafi işaretli ürünler üzerine eğitim vereceklerini, bu eğitmenlerin de gittikleri bölgede verecekleri eğitimler ile çarpan etkisi yaratacağını belirtti. Ayrıca, teorinin yanında aynı zamanda pratik eğitimlerin de bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kars'tan Antep'e kadar tüm bölgelerden gelen eğitmenlerimiz, aldıkları eğitimleri bölgelerinde aktarıyor olacak. Bir yıl içinde 65 bin öğrenciye, 10 yılda 650 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline çok inanıyoruz. Güçlü, köklü bir mutfak kültürünün mirasçısı konumundayız."

Türkiye'de 400 adet tescilli coğrafi işaretli ürün var

Deniz Alkaç, coğrafi işaretli ürünlerde 2011 yılında çalışmaya başladıklarını vurguladı.

Aynı zamanda başladıkları tarihte bu konuda Türkiye'de bilinirliğin olmadığını anlattı. Gelinen noktada Türkiye'de 400 adet tescilli coğrafi işaretli ürün, 400 de aday ürün bulunduğunu belirten Alkaç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de potansiyel 3 bine yakın ürün olması. Avrupa'da 3 bin 300 tane coğrafi işaretli ürün var. Bizim topraklarımızdaki coğrafi işaretli ürünler potansiyeli, tek başına Avrupa ediyor. Dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarı 200 milyar dolar. Türkiye, bu pazarda pastadan çok büyük pay alabilir. Bugün MEB ile imzaladığımız protokol Türk mutfağı için çok önemli bir adım."

"Beslenme alanının öncülerine bu bilinci aşılayarak yetiştiriyoruz"

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, coğrafi işaretli ürünlerdeki çeşitlilikte Türkiye'nin barındırdığı avantajın anlatılması adına protokolün çok önemli olduğunu söyledi.

"Bu proje kapsamında yaklaşık 65 bin öğrencinin eğitim aldığı müfredatın içine ilk defa MEB olarak coğrafi işaretli ürün kavramını yerleştiriyoruz. Böylece gerçek anlamda geleceğin aşçılarını, beslenme alanının öncülerine bu bilinci aşılayarak yetiştiriyoruz. Coğrafi işaret kavramı çok önemli. Bütün toplum tarafından anlaşılması lazım.

Yaklaşık 35 milyar dolar civarında yıllık turizm gelirine ulaştık. Yaklaşık 180 milyar dolar civarında ihracat gelirimiz var. Tüm bu başarı hikayesini çok daha ileri noktalara taşımak zorundayız. Coğrafyamızın bize yüklediği kaderin olumsuzluklarını avantajlara çevirerek daha üst noktalara çıkabiliriz."

Kaynak: AA