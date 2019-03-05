Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Selçuk, “Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz.” dedi.

"Çok yönlü bir modelleme çıkardık"

Dershaneler konusuna da değinen Selçuk, “Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık.” ifadelerini kullandı.

"Video kütüphanesi oluşturuyoruz"

Selçuk, “Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Uygulamanın ayrıntılarını anlatan Selçuk, "Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz." dedi.

Okula başlama yaşı

Okula başlama yaşıyla ilgili konuşan Selçuk, “Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Selçuk, okul profili adlı çalışmanın 13 Mart'ta açıklanacağını ve kamuoyuna tanıtılacağını söyledi.

Çalışmanın ayrıntılarını paylaşan Selçuk, "Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz." dedi.

Nisan ayında hizmete girecek

Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini belirtti.

Kaynak: AA