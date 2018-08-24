Çamlıca Camii'nin minareleri 3 boyutlu sistemle aydınlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, 29 Mart 2013 yılında hafriyat çalışmalarıyla başlayan, Cumhuriyet tarihinin en büyük cami projesi özelliğini taşıyan Çamlıca Camii'nin ibadete açılmasına kısa bir süre kaldı.

Caminin yapımında sona gelinirken, İstanbul'un turizm alanlarının içinde yer alacak caminin görselliği de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, daha önce üç boyutlu aydınlatma sistemiyle aydınlatılacağı açıklanan caminin, ilk olarak minareleri aydınlatıldı.

Şehrin uzak noktalarından da görülebilecek

Özel bir aydınlatma yöntemi olan üç boyutlu aydınlatma sistemiyle aydınlatılarak, İstanbul'un hakim tepelerinden birinde yer alan Çamlıca Camii'nin, şehrin uzak noktalarından da görülebilmesi hedefleniyordu.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak minareleri aydınlatılan cami, Boğaz'ın bir diğer yakasından, Tarihi Yarımada sırtlarından görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülere yansıyan Çamlıca Camii'nin, İstanbul'un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdığı görüldü.

Kaynak: DHA