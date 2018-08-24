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Şile'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı.

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Şilede olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Şile’de Sofular köyü plajında sabah 08.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Louhey Balhawan dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.

Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor.

Şile Kaymakamlığı da, ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı. 

Kaynak: İHA, DHA

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