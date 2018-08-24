Bakanlıktan belediyelere "bisiklet yolu" desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında projelerine hız verdi.

Bu kapsamda Bakanlık, ilgili kuruluşu İLBANK AŞ ile iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük icraat programında yer alan eylemlerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Çevrenin korunması ve ekonomiye katkı amaçlanıyor

Program içerisinde yer alan "bisiklet yollarının desteklenmesi" ve "gürültü bariyerleri yapımı" konularında da çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, belediyelere destek sağlayacak.

Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en aza indirerek çevrenin korunması ve ekonomiye olumlu katkı sağlanması amacıyla 3 bin kilometrelik bisiklet yolu yapımı için belediyelere maddi destek verilecek.

Gürültü kirliliğine bariyerli önlem

Belediyelere ayrıca, ulaşımdan kaynaklanan gürültüye maruz kalanların beden ve ruh sağlığını koruyabilmek amacıyla da 5 yılda 60 bin kilometre "gürültü bariyeri" yapımı konusunda destekte bulunulacak.

Öte yandan, sağlıklı ve çevreci yaşam hedefiyle halkın daha rahat yürüyüş yapabileceği 3 bin kilometre yürüyüş yolunun yanı sıra Çevre Dostu Sokak Projesi ile de vatandaşların günlük stresini atabileceği, sportif araçların da yer alacağı yaşam alanları oluşturulacak.

Söz konusu eylemleri hayata geçirmek üzere destek verilecek projeler için "tip proje" hazırlık çalışmalarına başlayan Bakanlık, protokol hazırlıklarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA