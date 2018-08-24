Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan Avrupalı Türklere sıcak uğurlama

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal hayattan kültüre kadar pek çok alanda birçok faaliyete imza atan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kara yolu ile Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların sınır kapılarında yaşadıkları zorlukları dikkate alarak, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Başkanlık, güzergah üzerinde belirlenen noktalara ücretsiz su dağıtımı merkezi, mobil tuvaletler, çöp konteynerleri ve elektronik bilgilendirme tabelaları yerleştirilerek Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yolculuklarını daha rahat hale getirecek çalışmalar yaptı.

YTB'nin çalışmaları kapsamında Kapıkule ve İpsala sınır kapıları girişine büyük tanıtım standı kuruldu. Yol güzergahlarına çöp konteynerleri yerleştirildi. Kapıkule ve İpsala sınır kapılarına 4 mobil tuvalet konuldu. Sınır kapılarına 1 milyon şişe olarak dağıtılması planlanan su istasyonları kuruldu.

Kapıkule'de güler yüzlü uğurlama

YTB'nin kurduğu stantlardan birisi de Kapıkule Sınır Kapısı girişinde. Burada YTB'nin güler yüzlü personeli gurbetçilere su ikram ediyor, YTB logolu şapka ve tişört hediye ediyor.

YTB görevlileri, aileleri kadar yolculuk yapan çocukları da unutmayarak, onlara güzel bir yolculuk geçirmeleri için TRT Çocuk dergisi armağan ediyor.

YTB Koordinatörü Adem Küpçü, Avrupa'da yaşayan vatandaşların yıllık izinlerini tamamlamaları sonrası Türkiye'den ayrıldıklarını belirtti.

Memleketlerinde güzel bir tatil geçiren vatandaşları sıcak şekilde uğurladıklarını aktaran Küpçü, şunları söyledi:

"Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza sınır kapısından geçmeden önce su ikram ediyoruz, ülkemizle ve YTB ile ilgili broşürler dağıtıyoruz, ayrıca ücretsiz tuvalet hizmetimiz var. Görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz, yüzleri gülüyor. Yurda giriş yaptıklarında da benzer bir uygulama yapmıştık, vatandaşlarımız çok memnun kaldı. Araçlarında aileleriyle yolculuk yapan çocuklarımızı da unutmuyoruz, onlara da TRT Çocuk dergisi armağan ediyoruz, güzel vakit geçirmeleri için. YTB olarak bir ay daha burada vatandaşlarımızı sıcak şekilde uğurlamaya devam edeceğiz."

Hollanda'ya dönen Zeki Aksoy da, tatilini Giresun ve İstanbul'da geçirdiğini belirterek, "YTB'nin uğurlamasından çok memnun kaldık, teşekkür ediyoruz" dedi.

Almanya'ya dönen Ahmet Kırdağ ise, YTB'nin hem büyükleri hem de çocukları düşünerek güzel bir jest yaptığını ifade etti. Vatandan ayrılmanın hüzün verdiğini dile getiren Kırdağ, sıcak şekilde uğurlandıkları için gelecek seneyi iple çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA