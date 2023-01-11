12 Haziran 2018'de yakalanan eserler hakkında Bulgaristan ve Türkiye arasında ortak çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında sikkelerin incelenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Edirne Müze Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları görevlendirildi.

Sikkeler, milattan önce 1. yüzyıldaki Pontus Krallığı dönemine ait

Uzmanlar tarafından 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde Haskovo'da yapılan incelemeler sonucunda, ele geçirilen 2 bin 940 sikkenin çok büyük bir bölümünün, Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) döneminde, Anadolu'nun antik Pontus ve Paphlagonia bölgelerindeki kentlerin darphaneleri tarafından basıldığı tespit edildi.

Bronz sikkelerin, askerlere yapılan ödemelerde kullanıldığı değerlendirildi.

Türkiye'deki kaçak kazıda çıkarılan tarihi eserlerin, yasal olmayan yollardan yurt dışına kaçırıldığı belirlendi.

Hazırlanan rapor ve elde edilen bilimsel veriler, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Burgaz Başkonsolosluğu tarafından Bulgaristan'daki ilgililere iletildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi süreci takip etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi tarafından takibi yapılan sürecin sonunda, eserlerin Türkiye kökenli olduğu ispatlanarak, sikkeler için iade süreci başlatıldı.

Burgaz Başkonsolosluğunca gerçekleştirilen planlamaların sonucunda 2 bin 940 sikke, Bulgaristan Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğünde dün yapılan törenle alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin teslim aldığı sikkeler, laboratuvar çalışmalarının ardından sergilenmeleri için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi.