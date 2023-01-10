Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık
[Fotograf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." açıklamasında bulundu.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze
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