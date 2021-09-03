Çırağan Sarayı'nda Hindistan sinemasından önemli isimleri ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görüşmenin ardından kamera karşısına geçti.

Bakan Ersoy, Türkiye'de özellikle dizi film sektörünün çok yol aldığını anlatarak, ABD'den sonra yurt dışına en çok Türk dizi filmlerinin ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'nin doğal bir plato olduğunun altını çizen Ersoy, "Her şehri, her noktası ayrı bir çekim noktası, cazibe noktası haline geldi. Son birkaç senedir, bunun yurt dışında da tanıtımı çok güzel yapılıyor. Uluslararası prodüksiyon firmaları Türkiye'de tekrar çekimler yapmaya başladı" dedi.

En yüksek bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olacak

Mehmet Nuri Ersoy, Hindistan'daki Bollywood film sektörünün de Türkiye'ye ilgi gösterdiğini ve büyük yapım firmalarının Türkiye'de film çekmeye karar verdiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye, Avusturya ve Rusya'da çekilecek filmin Türkiye ayağını şu anda burada çekiyorlar ve bugüne kadarki en yüksek bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olarak tüm dünyada 2022 sonu itibarıyla gösterilecek. Bizim amacımız, Türkiye'nin bu cazip plato olma özelliğinin bilinirliğini tüm dünyaya yaymak ve çok daha fazla yapımın Türkiye'de gerçekleşmesini sağlamak."

[Fotoğraf: AA]

"Uluslararası yapımların gelmesi, turizm ve tanıtım için önemli"

Türkiye'de sinema sektörünün hızla geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Ersoy, uluslararası yapımların Türkiye'de çekilmesinin hem ekonomik hem de turizm ve tanıtım bakımından önemli bir ihtiyacı karşıladığının altını çizdi.

Bakan Ersoy, sinema sektöründeki yeniliklere de değinerek, "Bizi memnun eden ikinci bir konu da bakanlık nezdinde kurmuş olduğumuz bir birim var. Bütün bu yabancı film prodüksiyon firmalarının çekim sırasında ihtiyaç duyacakları izinleri ve organizasyonları birinci elden, çok hızlı bir şekilde hallediyor, bürokrasiyi hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bu da onlar açısından sevinçle karşılanıyor. Çok rahat ettiklerini bizzat dile getiriyorlar. İnşallah bu sayede daha fazla yapımcı firmayı Türkiye'de görmüş olacağız" dedi.

"Türkiye film çekmek için çok güzel bir yer"

Kariyeri boyunca rol aldığı 50'nin üzerinde yapımla 29 prestijli ödülün sahibi olan oyuncu Katrina Kaif de daha önce de çekim için İstanbul'a geldiklerini aktararak, Türkiye'nin severek geldiği nadide ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kaif, İstanbul'a yeniden gelmekten duyduğu mutluluğu anlatarak, "Kesinlikle çok güzel bir yer. İnsanlar çok kibar ve samimi. Konukseverlik, yemekler, görülecek yerler inanılmaz bir ambiyansa ve enerjiye sahip. Bu yüzden film çekmek için de kesinlikle favori mekanlarım arasında yer alıyor" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Daha önce de film çekmek için İstanbul'a geldi

Yaşamına 130'dan fazla film sığdıran ve 38 ödül kazanan ünlü oyuncu Salman Khan ise daha önce de bir kez film çekmek üzere geldiği İstanbul'dan çok memnun kaldıklarını anlattı.

Selman Khan, İstanbul'a ikinci gelişinde iki tünel ve bir köprü daha yapılmış olduğunu ve seyahatlerinde bu yolları kullandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Buraya 7 yıl önce geldiğimde tanıştığım insanlar hala burada ve hiçbir şey değişmemiş. Onların hala aynı görünmesi, değişmemiş olması da buradaki diğer şartların iyi olduğunu gösteriyor. Buradaki insanları ve mekanları seviyorum. Geri dönmemizin nedeni de bu. İnsanların misafirperver olması gerçekten çok hoş. Çok yakın zamanda tekrar buraya gelmeyi umuyorum."