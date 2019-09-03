Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camii'nde, ibadet bölümünün yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve sanat atölyesi yer alıyor.

Külliyenin içinde sergi salonuna bin metrekareden büyük bir yer ayrılırken, kütüphanede ise aynı anda 253 kişi kitaplardan faydalanabiliyor, öğrenciler ders çalışma imkanı bulabiliyor.

Büyük Çamlıca Camii projesinde yer alan İstanbul Camii ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin projesinin ilk olarak 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı.

Külünk, müze dışında külliyenin tamamının hizmete açıldığını, çalışanlarının Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu olan kütüphaneye de 10 Haziran'da misafir kabul etmeye başladıklarını söyledi.

2,5 ayda 71 bin 735 ziyaretçi

Ergin Külünk, kütüphaneyi açar açmaz istatistik tutmaya başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hem kendimizi kontrol edelim, hem başarımızı görelim dedim. İlk ayın sonunda 37 bin ziyaretçi oldu, şaşırdım. Çünkü yaz mevsimindeyiz, biz insanların yaz mevsiminde Çamlıca Tepesi'ne sadece gezmek, ibadet etmek ve hava almak için geldiğini düşünüyorduk."

Kütüphanenin yaklaşık 2,5 ayda 71 bin 735 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Külünk, "Şu ana kadar 3 bin 519 kitabı ödünç vermişiz, bunun 2 bin 53 adedi 18 yaş altındaki üyelerimize verdiğimiz kitaplar" dedi.

Kütüphanenin ilk üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan

Külünk, kütüphaneye bin 649 kişinin üye kaydı yapıldığını, ilk üyenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Kütüphane, bünyesinde çocuk edebiyatı, çocuk eğitimi, edebiyat, İslam dini, teknoloji, tarih, felsefe, psikoloji, bilim, sanat, dil, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi gibi başlıklar altında toplanmış kitaplar barındırıyor.

Ergin Külünk, "Kitap bölümleri gün içinde saat 9.00 ile 18.00 arasında açık ancak 24.00'e kadar kitap okuma ve ders çalışma alanları kullanılabilir. 3-12 yaş grubuna yönelik boyama etkinlikleri, masal ve hikaye günleri düzenliyoruz. Çocuklarımız anne babalarıyla beraber bu etkinliklere ciddi anlamda ilgi gösteriyorlar" dedi.

"Hizmetimizi her geçen gün artırmaya çalışıyoruz"

Külünk, külliyenin içinde bin metrekareden büyük bir sergi salonu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sergi salonu, konferans salonu gibi organizasyon gerektiren işlerde profesyonel destek almak zorundayız. Bu yüzden de bu işi profesyonelce yapacak ekiplerle görüşme halindeyiz. Tabi ki burası bir caminin altında bulunan bir sergi ve konferans salonu. Bu yüzden de İslami açıdan kabul edilmiş, üzerinde tartışma olmayan sanat eserleri sergilenebilir."

Caminin ibadet için gelenler ile yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini aktaran Külünk, açılıştan bu zamana 4 milyona yakın kişinin camiye geldiğini belirtti.

Kaynak: AA