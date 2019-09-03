Milli Mücadele döneminde cepheden cepheye koşan, askerlere yemek pişiren ve gerektiğinde yaralarını saran "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher, Türk kadınının kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyı gözler önüne seriyor.

İstanbul'dan Sivas'a gelen ve Mustafa Kemal Atatürk ile görüşerek savaşa katılmak istediğini söyleyen Fatma Seher Erden, Batı Cephesi'nde mücadele vererek Anadolu kadınının fedakarlığının, vatan sevgisinin ve cesaretinin temsilcilerinden oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Öğretim Görevlisi Necip Günaydın, Sivas'ta Atatürk ile görüşmesini bir yerden okuyunca Milli Kütüphane'den "Kara Fatma"nın kendi hatıralarını temin ettiğini söyledi.

"Mustafa Kemal'i 3 gün bekliyor"

Bu hatıralarda "Kara Fatma"nın, yaşadıklarını anlattığını belirten Günaydın, şöyle konuştu:

"Bizi ilgilendiren kısım Sivas'ta yaşadıkları. Mustafa Kemal'in Sivas'a geldiğini duyunca İstanbul'dan Gülcemal vapuru ile Samsun'a, oradan da yaylı arabayla Sivas'a geldi. Bugün bizim belediyenin olduğu bölgede Mustafa Kemal'i 3 gün bekliyor. Bir yemeğe giderken önüne çıkıyor ve 'Paşam sizinle görüşmek istiyorum' diyor. Mustafa Kemal, 'Sen kimsin kadın?' diyor. O da 'benim sizden tek isteğim başlattığınız istiklal savaşında fiilen görev almak. Bir yetki belgesi istiyorum' diyor. Mustafa Kemal, 'bu erkek işi, toptan tüfekten korkmaz mısın?' diyor. O da 'hayır Paşam toptan da tüfekten de korkmam' diye karşılık veriyor."

Kara Fatma'nın Erzurum taraflarında Ermeni katliamlarından sonra çete kurup onlara karşı savaşmış tecrübeli kadınlardan olduğunu vurgulayan Günaydın, yaşanan diyaloğun Atatürk'ün çok hoşuna gittiğini söyledi.

Günaydın, Atatürk'ün verdiği izinle savaşa katılan Kara Fatma'nın Batı Cephesi'nde ulusal kurtuluş mücadelesinde savaştığını belirtti.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanları

Milli Mücadele'de "kadın" deyince Sivas'ın öne çıkması gerektiğine vurgu yapan Günaydın, "Sivas'ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kuruluyor. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın hanımının başkanlığında 800 Sivaslı kadının üye olduğu bir dernekten bahsediyoruz. Bu konuda bütün belge, doküman ve yazışmalar her şey elimizde. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bunlar muhafaza edilmiş" dedi.

Günaydın, Milli Mücadele döneminde "Kara Fatma"nın yanı sıra Binbaşı Ayşe, Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice ve Asker Saime başta olmak üzere birçok isimsiz kadın kahramanın bulunduğunu söyledi.

Fatma Seher kimdir?

Erzurum'da dünyaya gelen Fatma Seher, Balkan Harbi yıllarında asker olan eşiyle Edirne'ye yerleşir.

Sarıkamış'a gönderilen eşiyle bu defa Doğu Cephesi'nde çeşitli görevler üstlenir. Eşinin şehit düşmesinden sonra Fatma Seher'in savaş sahnesine çıktığı görülür.

Fatma Seher, Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek savaşa katılmak için izin ister.

"Kara" lakabını da ve üsteğmen rütbesini de Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği komuta eder.

Savaşın sona ermesinden sonra İstanbul'a yerleşen Fatma Seher, devletin kendisine bağladığı maaşın tek bir kuruşuna bile dokunmadan Türk Kızılay'a bağışlar. Fatma Seher, 2 Temmuz 1955'te İstanbul Darülaceze'de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA