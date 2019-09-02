Amasya Kalesi'ndeki arkeolojik kazılar 10 yıl önce başladı. Kazılarda, Osmanlı dönemine ait birçok bulgu ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda bu kez, Yıldırım Bayezid döneminden kalma bir caminin kalıntılarına ulaşıldı.

Kazının başkanlığını yürüten İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Naza Dönmez, yapının 700 yıllık olduğunu söyledi.

"Osmanlıların Amasya'yı toprağına kattığı dönemde, Yıldırım Bayezid'in kalede inşa ettirdiği cami olduğunu düşünüyoruz. Bunu daha önceki belgelerimize dayandırarak söyleyebiliriz."

Kalede, camiye ait çok sayıda çivi ve ahşap gibi parçaya rastlandı.

Haber: Umut Yeşilyurt