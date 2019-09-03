Sivas'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi temsili olarak canlandırıldı.
Sivas Valiliğince organize edilen Sivas Kongresi'nin 100.yıl etkinlikleri, Kepçeli kavşağında gerçekleştirildi. İl protokolü temsili Atatürk'ü karşıladı.
Etkinlikte Atatürk'ün şehre gelirken bindiği tarihe otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti.
Ardından Atatürk caddesi güzergahından kent meydanına doğru hareket edildi.
Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelirken bindiği tarihi otomobilde dönemin temsili heyeti de yer aldı. Atatürk'ü temsil eden tiyatro sanatçısı karşılamaya gelen halkı yol boyunca selamladı.
Yürüyüş, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde sona erdi.
Haber: Uğur Yiğit