Kültür Sanat

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

03 Eylül 2019 Salı 09:25 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 14:39

Tarihi otomobil içinde halkı selamladı, dönemi temsil eden askerler de ona eşlik etti. Sivas Kongresi'nin 100.yıl etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Sivas'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi temsili olarak canlandırıldı. Sivas Valiliğince organize edilen Sivas Kongresi'nin 100.yıl etkinlikleri, Kepçeli kavşağında gerçekleştirildi. İl protokolü temsili Atatürk'ü karşıladı. Etkinlikte Atatürk'ün şehre gelirken bindiği tarihe otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti. Ardından Atatürk caddesi güzergahından kent meydanına doğru hareket edildi. Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelirken bindiği tarihi otomobilde dönemin temsili heyeti de yer aldı. Atatürk'ü temsil eden tiyatro sanatçısı karşılamaya gelen halkı yol boyunca selamladı. Yürüyüş, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Haber: Uğur Yiğit Etiketler: sivas kongresi Sivas Mustafa Kemal Atatürk atatürk anıtı

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