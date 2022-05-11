9 yaşındaki kimsesiz Tarık'ın hayata tutunma öyküsünü anlatan ve 60 festivalden 19 ödülle dönen masalsı film "Bir Düş Gördüm"ün galası Ankara'da yapıldı.

Galada konuşan yapımcı Murat Çeri, "Masal seven, şiir seven, hayalle yaşayan, gerçeğe hayalleri ile tutunan insanlar, benim filmimi sevecektir diye düşünüyorum. Çünkü umut var, aşk var, bağlanmak var, istediğin, hayal ettiğin, umut ettiğin şeyler için mücadele etmek var." dedi.

Tabiat, doğa, gelenekler ve en çok da anne teması vurgulanıyor

Filmin galasında oyuncular da oldukça heyecanlıydı.

Oyuncu Recep Çavdar, "Bir iyilik hikayesinin içinde bir şekilde olabildim, mutluyum bunun için." şeklinde konuştu.

Oyuncu Emin Yalçın da filmin kendisinde çok büyük heyecan oluşturduğunu söylerken, konunun da bildiği bir coğrafyanın hikayesi olduğunu söyledi.

Tarık’ın kendi gibi ailesiz kalan küçük bir sıpayı hayatta tutma mücadelesinin işlendiği filmde, tabiat, doğa, gelenekler ve en çok da anne teması vurgulanıyor.

Film, sinemalarda izleyicilerin yüreğine dokunmak için bekliyor.