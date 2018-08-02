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"Balkan Kervanı" Makedonya'da etkinlik düzenledi

Türk kültürünü tanıtmak amacıyla 18 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı", Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde etkinlik düzenledi.

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&quot;Balkan Kervanı&quot; Makedonyada etkinlik düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Küçükçekmece Belediyesi'nin organizasyonu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Gostivar şehir merkezinde düzenlenen etkinliğe yüksek katılım oldu.

Geleneksel el sanatları katılımcıların ilgisini çekti

Programda Türk halk oyunları, davul, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni toplarken, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kervanda sergilenen hat ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları da katılımcıların ilgisini çekti.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca güreş müsabakaları da yapıldı.

Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker, "Balkan Kervanı"nın Makedonya'daki ikinci durağı olan Gostivar'da, birbirinden farklı etnik unsurla bir araya geldiğini söyledi.

"7 asra ulaşan bir birlikteliğimiz var"

Şemsettin Şeker, katılımcılara ortak kültür ve tarih ile bağlantılı sunumlar yaptıklarını anlattı.

"Makedonya’daki unsurlar ile bizim 7 asra ulaşan bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğin meydana getirdiği ortak kültür ve ortak değerler var. Bugün Türkiye’ye ait kültürmüş gibi gözüken bütün bu unsurlar aslında bütün Balkanlar'ın, Makedonya’nın ortak kültürü ve ortak değeridir." 

Kosova'yı da ziyaret edecek

Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Sorumlusu Özgür Oran da, ilkinde aldıkları güzel tepkilerden sonra projenin bu yıl ikincisini yaptıklarını belirtti.

"Bu sene devamlılığını sağlayabildik. Ancak önümüzdeki yıllarda daha coşkulu bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz." 

Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'taki etkinliklerin ardından Makedonya’ya giden kervan, Kosova’yı da ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: YEE, Makedonya, balkan kervanı, gostivar
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