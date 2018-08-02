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16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen "Zorba" balesiyle yapıldı.

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16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen "Zorba" ile yapıldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, müziğini Mikis Theodorakis'in, metni ve koreografisini Lorca Massine'nin yaptığı 35'ten fazla ülkede sunulan gösteri, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren bale gösterisini, yaklaşık bin 500 kişi izledi.

Çeşitli dans topluluklarının sahne alacağı festival, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Bale, bodrum, opera, Zorba, Bodrum Bale Festivali
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