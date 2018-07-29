İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı" Arnavutluk’ta

Küçükçekmece Belediyesi'nin organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde, Tiran’daki Yeni Bulvar’da gerçekleştirilen etkinliğe, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Program kapsamında sahnelenen Türk halk oyunları, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni topladı.

"Balkanlarla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyoruz"

Kervanda sergilenen ebru ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları katılımcıların ilgisini çekti. Konuklara ayrıca Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Sorumlusu Özgür Oran, projeye 2015 yılında başladıklarını, Tiran’a ikinci kez gittiklerini söyledi.

Projedeki hedeflerinin ülkeler arasındaki kültürel iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu vurgulayan Oran, "Projeyle, Türk kültürünün tanıtılmasını ve Balkanlar ile geçmişten gelen kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıkan sanatçılarımız 18 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelerek Balkanlar'a doğru yol aldı. Etkinliklerimiz kapsamında 5 ülkede 8 etkinlik gerçekleştireceğiz. Saraybosna, Mostar ve Budva'nın ardından dördüncü program için bugün Tiran'dayız" dedi.

Balkan Kervanı projesi 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bosna Hersek ve Karadağ’daki etkinliklerin ardından Arnavutluk’a ulaşan kervan, Makedonya ve Kosova’yı da ziyaret edecek.

Kaynak: AA