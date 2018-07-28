İki bin rakımlı yaylada festival keyfi

Ordu'nun iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, "17. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali" düzenlendi.

Ordu Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalde, yöresel yarışmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalde hayvancılık ve yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla buzağı ve kuzu yarışması ile peynir, bal ve çilek yarışması düzenlendi.

70'in üzerinde buzağı ve kuzunun bulunduğu yarışmada, peştamal başta olmak üzere birçok yöresel aksesuarla süslenen hayvanlar dikkat çekti.

Farklı lezzet ve görselleriyle peynir, bal ve çilekler ise jürinin beğenisine sunuldu. Jürinin değerlendirme yaptığı yarışma sonuçları, bugünkü festivalde açıklanacak.

Etkinliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak hem eğlendi hem de doğada piknik yapma imkanı buldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalle insanları bir araya getirip kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Yoğun bir katılımla farklı yarışmalar düzenlendiğini anlatan Kaya, "Özellikle hayvanların bulunduğu kategorilere yoğun ilgi oldu. Peynir, bal ve çilekte de ciddi bir katılım var. Bu demek oluyor ki ilçemizdeki bu üretimin ciddi şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Dereceye giren yarışmacılarımıza da ödüllerini vereceğiz. Bu ödüllerle onlar hayvancılık ve tarıma daha çok yönlendirilmiş oluyor." dedi.

Buzağısıyla yarışmaya katılan 58 yaşındaki Emine Yıldız ise hayvancılıkla uğraştıklarını ve aynı yarışmada 4 sene birinci olduklarını belirtti.

Yarışmaya gelmeden önce buzağıyı süslediklerini aktaran Yıldız, "Bu sene de birinci olmak isteriz. Eşimle beraber onlara emek veriyoruz. Herkesin de bir amacı var." diye konuştu.

75 yaşındaki Gülsüm Demir de küçük yaştan bu yana hayvan beslediklerini ve birinci olacaklarına inandığını söyledi.

İstanbul'dan Karadeniz'e geziye gelen Kenan Aygün de hayvanların süslenerek yarışmasının festivale renk kattığını belirtti.

"Yaylada bu kültürümüzü geliştiren annelerimize ve yöre insanına çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verip süslemişler. İlk geldiğimde satacaklarını düşündüm ama yarışmaya katılacaklarını öğrendim. Bu beni gururlandırdı. Diğer bölgelerde festivallere de katıldım. Buradaki görüntü bizi mutlu etti."

Kaynak: AA