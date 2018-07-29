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Çokran Şelalesi doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş Onikişubat'ta bulunan Çokran Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle misafirlerini bekliyor.

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Çokran Şelalesi doğaseverlerin ilgi odağı oldu

Mavi göl olarak da bilinen Çokran Şelalesi’ne özellikle dağcı ve doğaseverler sıklıkla giderek stres atıyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, yeşil ve mavinin her tonunu bünyesinde barındıran manzarasıyla doğal stüdyo imkanı da sağlıyor.

"Kırsal turizme kazandıracağız"

Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma (KADAK) Başkanı Sait Kılıçsallayan, bölgenin dağ ve yayla turizmi için biçilmiş kaftan olduğunu belirtirken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu bölgenin turizme kazandırılması için çalışma başlattığını da ifade etti.

Başkan Kılıçsallayan, "İnşallah büyükşehir belediyemiz buranın turizme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yapacak ve bizler de bu çalışmalarda görev alacağız. Başkanımızı kutluyoruz ve bu şehre bir çivi çakan kim olursa olsun tebrik ediyoruz. Burayla ilgili belediyemiz yol yaptı ve yol bitiminde yaklaşık 10 dakikalık patika yol ile buraya ulaşabilecek insanlar. Bu şelalemizin bulunduğu yeri kırsal turizme kazandıracağız. Ancak benim en çok korkum buraya gelen insanların bu bölgeyi çöp havuzuna dönüştürmeleridir. Gördüğünüz gibi buz gibi su ve dev çınar ağaçlarıyla adeta saklı bir cennetimiz” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, çokran şelalesi
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