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Edirneli çocukların yaz tatili kitabı sevinci

Edirne Valiliği ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilkokula başlayacak çocuklara yaz tatili kitabı hediye etti.

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Edirneli çocukların yaz tatili kitabı sevinci

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali, dezavantajlı vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kentteki 450 aileyle görüşülerek çocuklarına yaz tatili kitabı hediye ettiklerini belirten Bali, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri için kitaplar dağıttık. Ailelerimize eğitim bilinci hakkında bilgi verdik" dedi.

"Nitelikli vakit geçirmiş olacaklar"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi Proje Koordinatörü Nazlı Neşe Kaymak da, yaz tatili kitabıyla dezavantajlı çocukların yaz tatillerini daha nitelikli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Çocukların tatilde de öğrenme sürecini desteklediklerini anlatan Kaymak, "Tatil kitabımızda birinci sınıfa hazırlık bilgileri mevcut. Bu kitapla çocuklar hem nitelikli vakit geçirip hem de birinci sınıfa hazırlanmış olacak. Birinci sınıf sürecinde okuma yazmaları daha da kolaylaşacak. Aileleriyle birlikte daha nitelikli vakit geçirmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Sezgin Makas, birinci sınıfa başlayacağını dile getirerek, "Boya yapmayı ve resim yapmayı seviyorum. Yaz tatili kitabında da boyama sayfaları var, hepsini boyayacağım. Kitabı aldığım için mutlu oldum" dedi.

Anne Çiğdem Makas da, oğlunun okulu çok sevdiğini ve birinci sınıfa başlamak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yaz tatili kitabının okul öncesi hazırlık yapan çocuklara yararlı olacağını anlatan Makas, "Oğlum hem oyununu oynayacak hem de sevdiği şeyleri kitapta yaparak okula hazırlanacak" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yaz tatili kitabı, Edirne
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