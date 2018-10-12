Atatürk Barajı kıyısında Paleolitik Dönem kaya resimleri bulundu

Ahmet Arslantaş/ TRT Haber Muhabiri

Yontma veya Eski Taş Çağı olarak da adlandırılan Paleolitik Çağa ait izlere Adıyaman Atatürk Barajında rastlandı.

Paleolitik Döneme ait olan ve kazıma tekniği ile yapılan stilize figürler ile 'av sahnesinin' resmedildiği ana kayada, sunum çukurları yer alıyor.

Sunum çukurlarının da yer aldığı tarihi mekanın dinsel alan olduğu tahmin ediliyor.

Paleolitik Çağa ait bu kadar fazla çizimin yer alması bilim insanlarını da heyecanlandırdı.

Tarihe ışık tutacak olan figürler ilk günkü canlılığını korurken, dinsel alan içerisinde sunum çukurları olan ilk yer olduğu belirtiliyor.

Dünyada Paleolitik Döneme ait 6 yer bulunuyor

'Yamaç yerleşkesi' olduğu tahmin edilen ana kaya üzerindeki çizgisel motiflerin yer aldığı sahnede insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunuyor.

Kazınarak insan, dağ keçisi, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller yer alıyor.

Paleolitik Dönem'in izleri bugüne kadar Anadolu'da sadece Karain Mağarası, Kars Kağızman Kaya Mezarları ve Adıyaman’da bulunan Palanlı Mağarasında görülürken, dünyada Paleolitik Dönem'e ait tarihlenen toplam 6 yer bulunduğu ifade ediliyor.

Paleolitik Dönemin 2 milyon yıl önce başladığı ve 10 bin yıl önce son bulduğu biliniyor.

Adıyaman'da bulunan bu tarihi mekanın ise alt mı, orta mı yoksa üst döneme mi ait olduğu yapılan inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

"Sanatın iyi olduğu görülüyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçılar tarafından tespit edilen alanda kaya üzerine kazıma tekniğiyle yapılan insan ve hayvan figürleri yer aldığını belirterek şöyle söyledi:

"Hayvan figürlerinden yaban keçisi, karşılıklı duruş şekilde verilmiş ve bir avcı tarafından ok ile vurulduğu resmedilmiştir. Diğer figürlere baktığımızda at üzerinde stilize şekilde ve kazıma şekilde çizilmiş. At üzerinde bir süvari figürü görülmektedir. Yine bu alanın duvar üzerinde 8 metre uzunluğunda 70 santim genişliğinde kazıma teknikleriyle çizilmiş olan çeşitli semboller ve insan ve hayvan figürleri bulunmaktadır."

Alkan, kaya resimlerinin Paleolitik çağ ve daha geç bir döneme tarihlendirilebileceğinden bahsederek, "Bundan sonra detaylı çalışmalar yapılacak. Eğer önceden tespitli değilse tescil işlemini başlatacağız. Bu alan baraj sularının yaklaşık 10-15 metre çekilmesiyle ortaya çıkmış. Baraj suyu çok az tahribata yol açmış. Bu da sanatın iyi olduğunu göstermektedir" dedi.

"Gerekli incelemeyi yaptılar"

Kaya resimlerini bulan Mustafa Asiltürk de hafta sonları hobi amaçlı balıkçılık yaptığını ve bölgeye çok sık geldiğini belirtti.

Bölgede arkadaşıyla balık avladığı sırada kaya resimlerini fark ettiklerini söyleyen Asiltürk, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gördüğümüz alandaki kaya resimlerini bildirmeyi kendimize görev bildik. Onlar da gerekli incelemeyi yaptılar" dedi.

Kaynak: TRT Haber / AA