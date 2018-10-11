Boğaziçi Film Festivali programı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, TRT'nin Kurumsal İş Ortağı, Anadolu Ajansı'nın (AA) ise Global İletişim Ortağı olduğu 6. Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim'de başlayacak.

Yarışma bölümlerinde toplam 400 bin liradan fazla para ödülünün verileceği festivalde, 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek.

Oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisine, yönetmen Serdar Akar başkanlık yapacak.

Farklı ve uzak coğrafyalardan konuklar gelecek

Festival Başkanı Ogün Şanlıer, çok dolu bir program hazırladıklarını söyledi.

Farklı ve uzak coğrafyalarından konukların sinemaseverlerle buluşturulacağını anlatan Ogün Şanlıer, yarışmalarda dünya sinemasından önemli filmlerin yer alacağını belirtti.

Şanlıer, Robert Redford'un başrolünde yer aldığı festivalin açılış filmi "İhtiyar Adam ve Silah"ın, Oscar adaylığının söz konusu olduğuna işaret ederek, uluslararası festivallerden ödülle dönen filmlerin Türkiye prömiyerlerinin de festival kapsamında gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"Sizi dünyanın dört bir tarafına alıp götüren sinema"

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, sinema festivallerini Beyoğlu'nda ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Sinemanın başlangıcına dair çok farklı tanımlamaların olduğuna değinen Demircan, şunları söyledi:

"Sinema aslında insan kendi suretini suda gördüğü anda başladı. Çok eski bir tarih, insan suda kendini gördü ve sinemaya sevdalandı. İnsan kendisini seyretmeyi çok seviyor. Çünkü insan böyle bir varlık, kendini merak ediyor, tanıyor. Bir eğitim tarafı var, o perdede kendini görmek istiyor. Sonra bir sosyal tarafı var, Amerikalıyı da görmek istiyorsunuz, Vietnam'ı da görmek, orada yaşananların bir parçası olmak istiyorsunuz. Hayal dünyanız geniş, aslında dünyanın her yerinde var olabilirsiniz. Sizi oturduğunuz koltuktan dünyanın dört bir tarafına alıp götüren yine sinema."

Biletler 16 Ekim'de satışta

Festivalin Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya ile ortaklaşa düzenlenen ve usta sinemacıların ağırlandığı Masterclass Programı'na Hamer ve Loznitsa'nın yanı sıra, Portekizli yapımcı Paulo Branco da konuk olacak.

Kariyeri boyunca dünyaca tanınmış birçok isimle çalışan ve dünya sinemasının en önemli yapımcılarından biri sayılan Branco, 2 Kasım'da Soho House Istanbul'da sinema dersi verecek.

Film gösterimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak festivalin biletleri, 16 Ekim'de satışa sunulacak.

"6. Boğaziçi Film Festivali", 3 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA