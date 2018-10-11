Samsun'da öğrencilere 'opera turu' düzenlendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında öğrencilere opera turu düzenleniyor.

"Opera Tur" projesi kapsamında, her ay Samsun merkez ve ilçelerindeki ilkokul öğrencileri SAMDOB'u ziyaret ediyor.

Opera binasını gezen öğrencilere sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandığı, dekor, ayakkabı ve kostümlerin nasıl yapıldığı atölyelerde uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilere eşlik eden SAMDOB sanatçıları Polen Yağmur Arslan ve Metin Bayram, öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Öğrenciler opera ve bale sanatçılarıyla tanışıyor

Proje kapsamında SAMDOB'a gelen 45 öğrenci, opera ve bale sanatçıları ile tanıştı, ardından da sahne dekorları, kostüm, kundura, peruka, terzi atölyelerinin ve orkestranın çalışmalarını inceledi.

Opera turuna katılan öğrenciler, sanatçılar tarafından hazırlanan çeşitli sürprizlerle de karşılaştı.

Öğrenciler, her gezdikleri mekanda bir oyun kahramanını canlandıran sanatçılar tarafından karşılanarak oyunlara dahil edildi.

Bale sanatçılarının provalarını da ilgiyle izleyen öğrenciler, sanatçılara merak ettikleri konular hakkında sorular da yöneltti.

Opera turuna katılan öğrencilere etkinlik sonunda ise katılım belgesi verildi.

"Operayı tanımalarını amaçladık"

SAMDOB sanatçısı Polen Yağmur Arslan, ''Opera Tur'' projesi kapsamında öğrencileri davet ederek, sanat çalışmalarının içinde olmalarını ve operayı tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Opera sanatçısı Metin Bayram ise öğrencilerin okullarına giderek, opera, bale ve müzik sanatlarını tanıtmak yerine, öğrencileri davet ederek, yapılan çalışmaları yerinde görerek operayı tanımalarının daha kalıcı olacağını düşünerek projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin SAMDOB'dan keyifli ayrıldıklarını belirten Bayram, şunları konuştu:

''Bir oyun hazırlanırken sahne arkası, kostümler, sahne dekoru, müzik çalışmalarını yerinde görerek anlamaları, tanımaları bizim için çok önemli. Belki gelecekte böyle bir alanda meslek sahibi olacaklar. Bu nedenle bu projeyi önemsiyoruz. Her ay 2 kez okullara kapılarımızı açacağız. Öğrenciler opera, bale ve müzik sanatlarını ve atölyelerini gezerken, sanatçı arkadaşlarımız da onlara kostümleriyle eşlik ediyor, hatta bir oyunun içinde gibi öğrencileri de oyunlara dahil ediyorlar. Öğrencilerin de ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor."

Kaynak: AA