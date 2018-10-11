Akdamar Adası tatlı suya kavuşuyor

Akdamar Adası Van'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri.

Adanın üzerindeki Akdamar Anıt Müzesinin (Kilisesi) tatlı su ihtiyacının karşılanması için Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından sürdürülen çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Artos Dağı eteklerindeki Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan suyun taşınmasında kullanılacak borular, beton bariyerlerle suyun derinliklerine indirildi.

Van Gölü zeminine dört kilometrelik boru döşendi. Boru döşeme işlemlerinin tamamlandığı proje çerçevesinde gelecek günlerde adaya tatlı su verilmesi bekleniyor.

"Badem ağaçları hayat bulacak"

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, Van Gölü Havzası'nı korumak ve güzelleştirmek için Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ile Akdamar Adası Su Temin Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Akdamar Adası'na göl altından 4 kilometrelik boru geçişi yaptıklarını belirten Emrah Çayırlı, şu bilgileri verdi:

"Boruları sekiz metre aralıklarla ve beton bloklarla destekledik. Şu an boru döşeme işlemleri tamamlandı. Bu ay içerisinde projemizin açılışını yapacağız. Proje toplamda 5 milyon lira harcanarak tamamlandı. Kıbrıs Modeli'ne yakın bir model kullanıldı. Borular gölün altına yerleştirilen beton bloklarla adaya ulaştırıldı. Bu projeyle Akdamar Adası hep yeşil kalacak. Özellikle kurumaya başlayan badem ağaçları hayat bulacak. Bitki faunası yaşamına devam edecek."

"Ada kışın da yeşil kalacak"

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da, Akdamar Adası'nın sadece Van'ın değil ülkenin en önemli turizm değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Son yıllarda ilçede turizm odaklı bir gelişim yaşandığını anlatan Hakan, "Her şeyden önce çok mutluyuz. Akdamar Adası ilimizin dünyaya açılan kapısı durumunda. Van'da turizm sektörünün tam göbeğinde yer alıyor. Akdamar'ın suyla buluşma projesi bizim rüya projemizdi. Gerçekleşmesi de bugünlere nasip oldu. Efsaneye göre, 'Tamara' sevdiğine kavuşamadı ama biz Akdamar'ı suya kavuşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA