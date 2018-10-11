Çocukluğunda oyun oynadığı Zerzevan Kalesi'nde restoratör oldu

Diyarbakır Çınar yakınlarında bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana sürüyor.

Her köşesinden tarih fışkıran yerleşkede şimdiye kadar savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanallarının yanı sıra Roma dönemi Mithras dinine ait yer altı tapınağı ortaya çıkarıldı.

İlçede doğup büyüyen Azat Ekinci de arkadaşlarıyla oyun alanı olarak kullandıkları Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında restoratör olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayalinin peşinden koştu

Azat Ekinci, küçüklüğünden bu yana tarihe özel bir ilgisinin olduğunu, bu nedenle Dicle Üniversitesi Mimari Restorasyon Yüksekokuluna girdiğini söyledi.

Zerzevan Kalesi'nin bulunduğu alanda arkadaşlarıyla akşama kadar oynadıklarını, gün batımı ile eve döndüklerini belirten Ekinci, "Arkadaşlarımla sürekli bu alanda oynardık. O zamanlar bu alanın tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Zamanla Zerzevan Kalesi'nin bulunduğu alanın önemini anladıklarını söyleyen Ekinci, üniversiteyi kazandığı 2014'te, Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının başladığını duyduğunu ve kazı ekibi başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Coşkun ile görüştüğünü belirtti.

"Buraya katkıda bulundum diyebileceğim"

Azat Ekinci, kazı çalışmalarına dahil olma sürecini şöyle anlattı:

"Mimari Restorasyon Yüksekokulunu kazandığım yıl kazı ekibi başkanı Aytaç hocaya kazıda görev almak istediğimi söyledim. O da bana 'derslerinde başarılı olur ve okulunu iyi derece ile bitirirsen sana bir şans verebilirim' dedi. Zerzevan Kalesi'ni kendime odak alarak derslerime daha fazla çalıştım. 2017'te okulu bitirince Aytaç hoca beni ekibe dahil etti."

Zerzevan Kalesi ve yaşam alanın sadece kendisi için değil Diyarbakır ve Türkiye için de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ekinci, "Bugün burada arkeolog ve mimar arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaları, belki de 40 yıl sonra çocuklarım ve torunlarımla gelip görebileceğiz. Ben de buraya bir katkıda bulundum diyebileceğim. Bu açıdan da çok mutluyum" dedi.

Kaynak: AA