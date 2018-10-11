Kitap ve Kültür Fuarı için Kahramanmaraş'ta ağaçlara 10 bin kitap asıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı için kent merkezindeki ağaçlar kitaplarla donatıldı.

Bugün açılışı yapılacak fuar nedeniyle ağaçların kitaplarla süslenmesi kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, caddelerdeki ağaçlardan kitapların sarktığını görünce şaşırdı.

Okula giden kimi öğrenciler de hem kaldırımdaki ağaçlara hem de refüjdeki çiçeklere asılan kitapları inceledi.

Merkez ilçelerin caddelerinde de yapılan çalışma kapsamında 10 bin kitap kullanıldı.

Bazıları ağaçlardan sarkan kitapların fotoğrafını çekerken, bazıları da okumak için kitapları topladı.

Kaynak: AA