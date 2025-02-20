Ankara Palas Müzesi, 1 yaşında

Milli Saraylar koleksiyonlarından 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyalara ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapan müze, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Müze girişinde sunulan sesli rehber hizmeti ile ziyaretçiler, eserler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Atatürk'ün "Doğu'dan Batı'ya açılan pencere" olarak tanımladığı, Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas Müzesi'nin 1'inci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Saraylar Anadolu Müzeleri Daire Başkanı Mert Tepekıran, müzenin geniş bir restorasyon süreci geçirdiğini belirtti.

Tepekıran, Ankara Palas'ın inşaatına Atatürk'ün talimatıyla 1924'te başlandığını anımsatarak, binanın 1928'te açıldığını söyledi.

Ankara Palas Müzesi, 1 yılda 210 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Ankara Palas'ın o dönemde Ankara'da Avrupa standartlarındaki ilk otel olduğunu aktaran Tepekıran, "Otel olmasıyla beraber aynı zamanda bir devlet konukevi hüviyetinde de görevi olmuş. Balolar, yemekler, davetler, çaylar gibi modern yaşamın pratikleri de burada vatandaşlara gösterilmiş. Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'ndan koleksiyon eserleri de vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor." diye konuştu.

Tepekıran, müzenin 1000 metrekare kapalı alanda 5 bölümden oluştuğunu, 1200'e yakın tarihi eseri barındırdığını anlattı.

Müzenin çok fazla ilgi gördüğünü kaydeden Tepekıran, şöyle devam etti:

"Ankara Palas 1 yıl içinde 210 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Biz, artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İlerleyen dönemde objelerde bir değişiklik olacak, farklı koleksiyonlar gelecek. Bu değişimle beraber ilerleyen zamanlarda ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takım elbisesi ve kendi kullandığı eşyalar müzenin en nadide parçalarını oluşturuyor. Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün kendi kullandığı oturma takımı da mevcut. Diplomatik hediye eserlerimiz bayağı bir ilgi uyandırıyor."