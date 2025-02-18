Rami Kütüphanesi'nde "Aile Okulu" 20 Şubat'ta başlayacak

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk seminer 20 Şubat'ta aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim'in katılımıyla "Sağlıklı Bir Evliliğin Temelleri: Doğru Eş Seçimi ve İlişki Yönetimi" başlığıyla gerçekleştirilecek.

İkinci seminer, 16 Nisan'da psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık ile "Birlikte Yaşama Sanatı: Evlilikte İlk Adımlar ve Uyum" üzerine olacak.

Üçüncü seminer ise 13 Mayıs'ta psikolog ve yazar Dr. Nilüfer Devecigil'in katılımıyla "Ebeveynlikte Bağlanmanın Önemi" konusuna odaklanacak.

Bu seminerler çerçevesinde doğru eş seçimi, evlilikte uyum, ebeveyn olmaya hazırlık, çocuk yetiştirme, ergenlik sürecinde sağlıklı iletişim, sınav sürecinde ebeveyn rolleri, bağımlılıklardan korunma ve aile içi huzurun sağlanması gibi konular uzman konuşmacılar eşliğinde ele alınacak.