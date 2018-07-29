2. Uluslararası Orhanlı Çerkez Festivali düzenlendi

Balıkesir Altıeylül Orhanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve Çerkezlerin bir araya geldiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Çerkezlerin yöresel kıyafet, eşya ve yemekleri tanıtıldı

Festivalde kurulan stantlarda Çerkezlere özgü kıyafetler, hediyelik eşyalar, Çerkez yemekleri ve tatlıları tanıtıldı.

Adıgey Cumhuriyeti ses sanatçısı Susana Dautova ve Ürdün ses sanatçısı Barina Abaza festivalde Çerkezce şarkılar söyledi.

Festivale Almanya'dan, Amerika'dan yoğun katılım var

Orhanlı Çerkez Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir de derneğin 2015 yılında Çerkez kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

"Festivale bu sene çok daha kapsamlı ve büyük bir ekip getirdik. Festivale, Almanya'dan, Amerika'dan yoğun bir katılım var. Bugün Çerkez kültürünün tüm öğeleri burada olacak. Stantlarımızda yemeklerin tüm çeşitleri, kıyafetlerimiz, hediyelik eşyalarımız, oyunlarımız ve danslarımızla Kafkas kültürünü tamamıyla yaşayacağız."

Açılış konuşmalarının ardından Adıgey Cumhuriyeti'nden Nalmes Halk Dansları Topluluğu gösteri sergiledi.

Kaynak: AA