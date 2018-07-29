Saraybosna'da "Sokak Yemekleri Festivali"

Bosna Hersek Saraybosna'da düzenlenen "Sokak Yemekleri Festivali" yerli halk ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ediyor

Festival, Bosna Hersek ve dünyanın kültürlerinin sokak yemeklerinin yer aldığı 35 stantla farklı lezzetleri tatma imkanı sağlıyor.

Festivalin Organizatörü Emir Kapic, 27 Temmuz'da başlayan etkinliğin yapıldığı alanının günde yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek bir şeyler var." dedi.

Ziyaretçilere dans eğitimi de veriliyor

Emir Kapic, her gün yerel saatle 10.00'da başlayan festivalin gece yarısına kadar devam ettiğini söyledi.

"Ziyaretçilerimiz günün 3 saati farklı DJ'leri dinleme imkanı bulurken, festivalin bir saatini de ziyaretçilerimize farklı danslar öğretmeye ayırdık."

Festivalin gelecek dönemde daha fazla ziyaretçi çekeceğini vurgulayan Kapic, Bosna Hersek mutfağının dünyanın her kesiminden turistlerce beğenildiğini belirtti.

Festival 17 Ağustos'a kadar devam edecek

Festivalin, Bosna Hersek'e "cashless zone" denilen bir yeni uygulamayı getirdiğini belirten Kapic, "Yemeklerin ücretleri yalnızca kredi kartlarıyla ödenebiliyor. Kredi kartı olmayan ziyaretçilerimize girişte özel bir ödeme kartı veriyoruz." dedi.

Çocuklar için oyun alanının da bulunduğu festival, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA