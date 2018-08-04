"2. Genç Yazarlar Kurultayı" Yalova'da yapılacak

Keşfedilmeyi bekleyen genç yazarlara kendilerini ifade imkanı sunan kurultay, "Gençler ve Edebiyat" temasıyla 10-12 Eylül tarihlerinde Yalova'da gerçekleştirilecek.

Kurultaya katılan genç yazarlar, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen diğer yazarlarla tanışma, usta yazarlarla bir araya gelme ve tecrübelerinden faydalanma fırsatını yakalayacak.

2. Genç Yazarlar Kurultayı'na, 24 Ağustos'a kadar basılı bir eseri bulunan, daha önce yazıları çeşitli süreli yayımlarda yer alan ve 30 yaşını aşmamış herkes başvurabilecek.

Yapılan başvurular Türkiye Yazarlar Birliği'nin belirlediği kurul tarafından değerlendirilecek ve seçilen katılımcılara geri bildirim yapılacak.

Genç Yazarlar Kurultayı'nın ilki Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

