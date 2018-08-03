Euromos'ta Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

Muğla Milas'ta antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde karşılama merkezine elektrik kazısı için yürütülen çalışmalarda rastlanan Roma ve Helenistik döneme ait 7 mezar gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alındı.

Selimiye Mahallesi'ndeki antik kentte, yurt içi ve yurt dışından 25 akademisyen ve öğrenci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında araştırmalarını yürütüyor.

Kazı çalışmalarında agora, tapınak, surlar, tiyatro ve hamam bölümlerinde kazı çalışmalarıyla kentin kurulduktan sonraki dönemlerde de kullanılış biçimiyle ilgili bulgular elde edilmesi amaçlanıyor.

Tarihi alanda temizlik ve belgeleme çalışmaları sürüyor

Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Abuzer Kızıl, Euromos'un kendi döneminde Mylasa'dan sonra gelen en önemli kent olduğunu söyledi.

Antik kentteki kazıların bu yıl yurt içi ve dışından katılan 25 öğrenci ve akademisyenlerin destekleri ile devam ettiğini belirten Kızıl, tarihi alanda temizlik ve belgeleme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Kızıl, kentteki agoranın, Anadolu'da iyi korunmuş, bütün çağlarıyla izlenebilen ender eserlerden olduğunu belirtti.

Abuzer Kızıl, ziyaretçilere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan karşılama merkezi için elektrik hattı kazı çalışmalarında mezarlara rastlandığını söyledi.

"Önemli bulgular elde ettik"

Kazı ekibinin bu alanda hızlı bir şekilde koruma çalışması yürüttüğünü belirten Kızıl, "Kazı çalışması yürüterek gün yüzüne çıkardığımız mezarlarda önemli bulgular elde ettik. Şimdi belgeleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Mezarların Milas-Söke karayolu kenarında bulunduğuna işaret eden Kızıl, şu bilgileri verdi:

"Mezarlar karşılama merkezine yol kenarından elektrik hattı açılırken ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkarılan mezarlar güney nekropolün dokusu içerisinde yer alıyor. Bu mezarlar Roma ve Helenistik döneme ait kiremit çatkılı ve çoğunluğu lahit mezarlardan oluşuyor. Dönem olarak Helenistik, Roma ve Geç Roma dönemine ait.

Aynı zamanda bir mezarın taban seviyesinde ele geçen bir seramikten yola çıkarak Arkaik döneme kadar gittiğini söyleyebiliriz. Önceki çalışmalarımızda Nekropolün Geç Geometrik döneme kadar gittiğini kazılarda ortaya koymuştuk. Diyebiliriz ki Geç Geometrik dönemden Geç Roma dönemine kadar hatta buna kısmen Bizans dönemini de katabiliriz ki burası kesintisiz bir nekropol alanı."

Kaynak: AA