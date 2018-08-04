Mohsen Namjoo'dan Türk müzikseverlere övgü

"İstikbal Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri" kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Mohsen Namjoo, her programında yeniliklere yer vermeye çalıştığını söyledi.

Önceki konseriyle arada bir zaman farkı olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Namjoo, "Arada bir zaman farklı olması gerektiğini düşünüyorum ama konseri düzenleyenler burada bir festival olduğunu söyleyerek ısrar ettiler, ben de kıramadım. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere dinleyicilerimle bağlantımı koparmak istemediğim için de onlarla konserde buluşma fikri çok güzel geldi" diye konuştu.

Türkiye'de kendi sanatı üzerine ders vermek istediğini aktaran Namjoo, "Bir süre Türkiye'de yaşamak istiyorum. Eğer ders verirsem, burada yaşamam için de bir fırsat oluşturabilir ve böylelikle Türk müzisyenlerle bağımı güçlendirebilirim" ifadesini kullandı.

Van'da sahne alacak

Namjoo, Türk müzisyenlerle ortak projelerini sıklaştırdığına işaret ederek, eylül ayında Van'da düzenlenecek bir festivalde Türkiye'den müzisyenlerle sahne alacağını dile getirdi.

İşi için dünyanın pek çok yerine gittiğini aktaran Mohsen Namjoo, şunları kaydetti:

"Türk melodilerinin Doğru Avrupa'yla benzerlikleri var. Bu da bu melodilerin Anadolu'dan Avrupa'ya gittiğini gösteriyor. Aklımda birkaç Anadolu ezgisi var. Uzun zamandır da üzerine düşünüyorum ve bunlara eserlerimde yer vermek istiyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Benim projelerim genellikle albüm olduğu için, tek bir şarkıda değil de bir albüm içerisinde birçok şarkıda bu ezgileri dinleyicilere sunmak istiyorum."

Namjoo, kendi biyografisine de yer verdiği bir kitap hazırlığında olduğuna dikkati çekerek, "Aralık ayında tamamlamayı planladığım kitabımın içerisinde daha çok yaptığım eserlerin çıkış noktaları ve teknik bilgileri olacak. Şu ana kadar 600 sayfa yazdım. Tabii sonucunda kaç sayfalık bir kitap olur, İran'da mı yoksa İran dışında mı yayınlanır bilmiyorum. Şu an altyapısı hazır olan iki albümüm de var ama kitap yüzünden biraz beklettim. Bunlardan birinin çalışmalarına 2019 Ocak ayında başlayıp yaz aylarında piyasaya çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkler müziği İranlılardan daha iyi anlıyor"

Son bir iki yıldır uluslararası sanatçıların albümlerinde şarkılarıyla yer aldığı bilgisini veren Namjoo, şöyle devam etti:

"İran'da normalde yabancı müzik olarak pop tercih edilir. Benim yaptığım müzik İran'da bile popüler değil ama burada ön planda ve geniş kitlelerce dinleniyor olması çok memnuniyet verici. İtiraf etmeliyim ki Türkler müziği İranlılardan daha iyi anlıyor. Belki de bunun sebebi bir dönem müziğin İran'da kısıtlanmış olması.

İran'da tepki çekebilir ama gerçek bu. Benim için dinleyicinin entelektüel olması çok iyi. Avrupalılar benim müziğime 'egzotik' olarak bakıyor ama Türkiye'deki konserlerimden aldığım hazzı başka bir yerde almadım. Çünkü Türkler daha bilinçli dinleyiciler."

Namjoo, dinleyicileriyle arasında mesafe olmadığına vurgu yaparak, "Şimdiye kadar yaptığım müziğin adını koyamadım. Bir arkadaşım şakayla karışık adını 'Namjoo türü' koymayı teklif etti. Ben de 'Sen bu ismi koysan bile ben o sınırların içinde de durmam, onun kalıbından da çıkarım' dedim. Tabii tür belirleme insana kategori etme hazzı veriyor ama hakikat şu ki; müzik kalıpların ötesindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA