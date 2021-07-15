15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı tarihi geceyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi vizyona girdi.

Türkiye genelinde 390 sinema salonunda vizyona giren filmin galası İstanbul'daki Tarihi Atlas Sineması'nda yapıldı..

Dev yapımın kadrosunda yer alan tüm ekip gecede yerini aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Duygusal olarak zor bir filmi çekmeye çalıştık"

Çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlendi.

Yönetmen Volkan Kocatürk, "Duygusal olarak zor bir filmi çekmeye çalıştık, yardımcı oyuncusundan başrol oyuncumuza kadar hepsi emeklerini sonuna kadar sarf ettiler. Bence güzel film oldu umarım seyirci de beğenir. Hak ettiği yeri bulur" dedi.

Filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstleniyor.

[Fotoğraf: AA]

"Ülkemizin tarihini kaderini değiştiren bir gecenin filmini çektik"

Oyuncu Erkan Petekkaya ise filmle ilgili şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım çünkü bütün ülkemizin tarihini kaderini değiştiren bir gecenin filmini çektik. Çünkü o gece işler tersine dönseydi şu anda biz burada olmayacaktık."

"15/07 Şafak Vakti" filmi, tarihi gecede darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerini konu alıyor. Film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsünü anlatıyor.

Oyuncu Cenk Kangöz, "İlk teklif geldiğinde çok heyecanlandım; çünkü o gece de aynı şeyi yaşadık, o heyecanı yaşadık. Bu arada tabii filme hazırlanırken bilgiler aldık neler olduğuna neler olmadığına dair gerçekten çok enteresan şeyler olmuş. O günkü bilgilerimizin üstüne yeni bilgiler geldi. Onları da öğrendiğimiz zaman baya baya üzüldük" diye konuştu.

İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi.

Haber: Ceyda Muslu

