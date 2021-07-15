Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Ata Buz Müzesi, çocuklar için 15 Temmuz'a özel yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Erzurum Ata Buz Müzesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'nci yılı nedeniyle düzenlenen "Maan Çocuk" temalı sergi açıldı.

Fakülte yerleşkesindeki müzede, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyelerinin, "Maan Çocuk" temasıyla buzdan oluşturdukları kanatlı atlar, koyun, koç ile kaplumbağa gibi birçok heykel, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

15 Temmuz'a özel sergi

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli,15 Temmuz'u aynı şuur ve heyecanla idrak etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesinde 15 Temmuz'a özel sergi hazırladıklarını anlatan Berkli, "Bu sergimizde çocuğu ön plana çıkardık. Çünkü en büyük travmayı çocuklar yaşıyor. Geleceğimizin inşasında çocukların aynı sıkıntı ve travmaları yaşamamaları için sürekli 15 Temmuz'u canlı, taze ve diri tutmak için bu faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.